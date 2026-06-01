La Guerche-sur-l’Aubois

Échappée gourmande à vélo

27 Rue du Lieutenant Petit La Guerche-sur-l’Aubois Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Une balade à vélo familiale de 25 km avec départ de la Tuilerie, suivie d’une soirée repas en musique à partir de 19h30 animée par le groupe SPYS. Une belle occasion de partager un moment festif en famille ou entre amis. Repas sur inscription.

Le Comité des Fêtes vous invite à une journée conviviale avec, dès 15h, une balade à vélo familiale d’environ 25 km dans le cadre des Échappées à Vélo de la Région Centre-Val de Loire.

Départ libre entre 15h et 16h depuis la Tuilerie. Tarif 5 € (ravitaillement et apéritif compris).

À partir de 19h30, profitez d’une soirée repas en musique dans le jardin de la Tuilerie animée par le groupe SPYS.

Au menu paëlla, fromage blanc, clafoutis aux cerises et café. Tarif 10 € par personne.

Sur inscription auprès du Comité des Fêtes. 5 .

27 Rue du Lieutenant Petit La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 62 87 10 cdflaguerche@orange.fr

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English :

A 25 km family bike ride starting from La Tuilerie, followed by a musical evening meal from 7.30pm, hosted by the band SPYS. A great opportunity to share a festive moment with family and friends. Meals on request.

L’événement Échappée gourmande à vélo La Guerche-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme Loire en Berry