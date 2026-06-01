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Thé Dansant La Guerche-sur-l’Aubois

Thé Dansant La Guerche-sur-l’Aubois

Thé Dansant La Guerche-sur-l’Aubois samedi 13 juin 2026.

Adresse : Quai de Bures sur Dives

Ville : 18150 La Guerche-sur-l'Aubois

Département : Cher

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

La Guerche-sur-l’Aubois

Thé Dansant

Quai de Bures sur Dives La Guerche-sur-l’Aubois Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Réservation et paiement avant le 5 juin
15  .

Quai de Bures sur Dives La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 29 74 54 75 

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English :

Reservations and payment before June 5

L’événement Thé Dansant La Guerche-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme Loire en Berry

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