Thé Dansant La Guerche-sur-l’Aubois
Thé Dansant La Guerche-sur-l’Aubois samedi 13 juin 2026.
La Guerche-sur-l’Aubois
Thé Dansant
Quai de Bures sur Dives La Guerche-sur-l’Aubois Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Réservation et paiement avant le 5 juin
15 .
Quai de Bures sur Dives La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 29 74 54 75
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English :
Reservations and payment before June 5
L’événement Thé Dansant La Guerche-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme Loire en Berry
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