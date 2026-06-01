La Guerche-sur-l’Aubois

Thé Dansant

Quai de Bures sur Dives La Guerche-sur-l’Aubois Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Réservation et paiement avant le 5 juin

15 .

Quai de Bures sur Dives La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 29 74 54 75

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English :

Reservations and payment before June 5

L’événement Thé Dansant La Guerche-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme Loire en Berry