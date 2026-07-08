Echappée immersive Soirée yoga au jardin botanique de Vauville Vauville La Hague

Informations pratiques

La Hague

Echappée immersive Soirée yoga au jardin botanique de Vauville

Vauville 1 route du thot La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29 20:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Venez vous ressourcer lors d’une soirée yoga et méditation au cœur du jardin botanique de Vauville, exceptionnellement privatisé !

Dominant fièrement le paysage entre mer et landes sauvages, cet écrin de nature compte plus de 1200 espèces végétales, dont une bonne partie provient de l’hémisphère austral.

Entre les eucalyptus et fougères royales, c’est Bharati Mishra qui vous guidera dans cette expérience zen. Originaire de Bombay et professeure de yoga, Bharati propose une pratique douce, authentique et accessible à tous.

Un moment suspendu, avant de profiter des couleurs du bord de mer au soleil couchant.

Programme (de 18h à 20h)

18h rendez-vous au jardin;

Cercle d’ouverture et présentation des uns et des autres;

Marche méditative au cœur du jardin (20 minutes);

Session de yoga restauratif une pratique profondément relaxante axée sur les mouvements doux, techniques de respirations pour détendre le mental et un bain sonore permettant d’évacuer les tensions et passer ainsi une bonne nuit;

Echange et Tisane ayurvedique de clôture, concoctée par Bharati.

Le prêt de l’équipement yoga est inclus dans le tarif.

RDV 18h.

Age minimum 16 ans avec un accompagnant adulte payant.

Réservation auprès de l’Office de tourisme du Cotentin nécessaire. .

Vauville 1 route du thot La Hague 50440 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Echappée immersive Soirée yoga au jardin botanique de Vauville

L’événement Echappée immersive Soirée yoga au jardin botanique de Vauville La Hague a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Cotentin