Saint-Amand-Montrond

Echappées à vélo en Coeur de France

Rue du Lac Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03 11:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Rendez-vous au Lac de Virlay à Saint-Amand-Montrond le 3 mai pour des échappées à vélo en Cœur de France.

Venez prendre une bouffée d’oxygène entre amis ou en famille. Un circuit d’une vingtaine de kilomètres vous emmènera au bord du Cher et du Canal de Berry. Puis un ravitaillement vous attendra au mythique théâtre gallo-romain de Drevant avant de traverser le village de Colombiers. Ensuite, direction Saint-Amand-Montrond et l’emblématique forteresse de Montrond pour regagner le lac de Virlay. Un circuit plus familial d’environ 7 km vous permettra, en longeant les bords du Lac de Virlay, de rejoindre le bocage de l’abbaye cistercienne de Noirlac. Un moment de détente à ne pas manquer ! .

Rue du Lac Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 16 86 saintamandmontrond@destination-sud-berry.com

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English :

Rendezvous at Lac de Virlay in Saint-Amand-Montrond on May 3 for cycling escapes in the heart of France.

L’événement Echappées à vélo en Coeur de France Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-04-09 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE