Liaison douce Virlay-Noirlac Saint-Amand-Montrond Cher

Liaison douce Virlay-Noirlac En VTC

Liaison douce Virlay-Noirlac 1 Chemin de Virlay 18200 Saint-Amand-Montrond Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 1400.0 Tarif :

Itinéraire de 1.4 km entre le lac de Virlay et l’Abbaye de Noirlac à travers le bocage

English :

1.4 km route between Virlay lake and Noirlac Abbey through the bocage

Deutsch :

1,4 km lange Strecke zwischen dem See von Virlay und der Abtei von Noirlac durch die Bocage

Italiano :

Percorso di 1,4 km tra il lago di Virlay e l’Abbazia di Noirlac attraverso terreni agricoli con siepi

Español :

Recorrido de 1,4 km entre el lago de Virlay y la abadía de Noirlac a través de tierras de cultivo con setos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par SIT Centre-Val de Loire