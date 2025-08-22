Liaison douce Virlay-Noirlac Saint-Amand-Montrond Cher
Liaison douce Virlay-Noirlac Saint-Amand-Montrond Cher vendredi 1 mai 2026.
Liaison douce Virlay-Noirlac En VTC
Liaison douce Virlay-Noirlac 1 Chemin de Virlay 18200 Saint-Amand-Montrond Cher Centre-Val de Loire
Distance : 1400.0
Itinéraire de 1.4 km entre le lac de Virlay et l’Abbaye de Noirlac à travers le bocage
English :
1.4 km route between Virlay lake and Noirlac Abbey through the bocage
Deutsch :
1,4 km lange Strecke zwischen dem See von Virlay und der Abtei von Noirlac durch die Bocage
Italiano :
Percorso di 1,4 km tra il lago di Virlay e l’Abbazia di Noirlac attraverso terreni agricoli con siepi
Español :
Recorrido de 1,4 km entre el lago de Virlay y la abadía de Noirlac a través de tierras de cultivo con setos
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par SIT Centre-Val de Loire