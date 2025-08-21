Tour du Lac de Virlay Saint-Amand-Montrond Cher

Tour du Lac de Virlay En VTC

Tour du Lac de Virlay 18200 Saint-Amand-Montrond Cher Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 4000.0 Tarif :

Promenade familiale de 4 km autour du Lac de Virlay, accessible aux randonneurs, aux cyclistes et aux personnes à mobilité réduite.

https://tourisme-coeurdefrance.com/ +33 2 48 96 16 86

English :

Family walk of 4 km around the Lake of Virlay, accessible to hikers, cyclists and people with reduced mobility.

Deutsch :

4 km langer Familienspaziergang um den See von Virlay, der für Wanderer, Radfahrer und Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich ist.

Italiano :

Una passeggiata per famiglie di 4 km intorno al lago Virlay, accessibile a escursionisti, ciclisti e persone a mobilità ridotta.

Español :

Un paseo familiar de 4 km alrededor del lago de Virlay, accesible para excursionistas, ciclistas y personas con movilidad reducida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28 par SIT Centre-Val de Loire