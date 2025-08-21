Tour du Lac de Virlay Saint-Amand-Montrond Cher
Tour du Lac de Virlay Saint-Amand-Montrond Cher vendredi 1 mai 2026.
Tour du Lac de Virlay En VTC
Tour du Lac de Virlay 18200 Saint-Amand-Montrond Cher Centre-Val de Loire
Durée : 60 Distance : 4000.0 Tarif :
Promenade familiale de 4 km autour du Lac de Virlay, accessible aux randonneurs, aux cyclistes et aux personnes à mobilité réduite.
https://tourisme-coeurdefrance.com/ +33 2 48 96 16 86
English :
Family walk of 4 km around the Lake of Virlay, accessible to hikers, cyclists and people with reduced mobility.
Deutsch :
4 km langer Familienspaziergang um den See von Virlay, der für Wanderer, Radfahrer und Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich ist.
Italiano :
Una passeggiata per famiglie di 4 km intorno al lago Virlay, accessibile a escursionisti, ciclisti e persone a mobilità ridotta.
Español :
Un paseo familiar de 4 km alrededor del lago de Virlay, accesible para excursionistas, ciclistas y personas con movilidad reducida.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28 par SIT Centre-Val de Loire