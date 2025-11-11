Le cri de la plante verte Saint-Amand-Montrond

Le cri de la plante verte

3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher

Début : Samedi 2026-04-18

fin : 2026-04-18

2026-04-18

SOLO DÉCALÉ, INITIATIQUE ET BRICOLE

Incarner un personnage, c’est comme enfiler une moufle l’important c’est de ne pas se tromper de sens. Forte de cet enseignement artistique appris dans les stages d’un certain Michel Panzanini, Armanda, qui aurait voulu être mystérieuse et magnétique, entre en scène. Le décor se déploie comme l’imaginaire de cette conteuse malhabile, qui s’assure régulièrement que son auditoire a bien saisi son histoire. Voici un conte débordant de personnages étranges, d’arbres en gants mappa, de dérapages et d’imprévus. Un spectacle qui questionne les mécanismes de la violence et de la passivité avec délicatesse, cruauté et beaucoup de fantaisie. 10 .

3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36

English :

A QUIRKY, INITIATORY, DO-IT-YOURSELF SOLO

