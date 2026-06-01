Echecs au bois, Bois du Pouliguen Le pouliguen, Le pouliguen
Echecs au bois, Bois du Pouliguen Le pouliguen, Le pouliguen mercredi 8 juillet 2026.
Echecs au bois 8 juillet – 26 août, les mercredis Bois du Pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique
Inscription: 4, Inscription: 3
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T16:30:00+02:00 – 2026-07-08T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T16:30:00+02:00 – 2026-08-26T19:00:00+02:00
Initiez-vous ou perfectionnez votre stratégie lors de ces jeux libres d’échecs ouverts à tous, dans une ambiance conviviale et accessible. Débutants, joueurs réguliers ou passionnés se retrouvent autour de parties libres.
Un rendez-vous idéal pour partager un moment autour des échecs, stimuler sa réflexion et rencontrer d’autres amateurs.
L’animation se déroule en extérieur et peut être annulée en cas d’intempéries.
modalités échecs au bois – Le Pouliguen
Bois du Pouliguen Le pouliguen Bois du Pouliguen Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://reservation.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/modalites-echecs-au-bois-le-pouliguen-2602106.png »}]
Initiez-vous ou perfectionnez votre stratégie lors de ces jeux libres d’échecs ouverts à tous, dans une ambiance conviviale et accessible. Débutants, joueurs réguliers ou passionnés se retrouvent … JEUNESSE LOISIRS
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