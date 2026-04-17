Echecs et Maths Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Echecs et Maths Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne vendredi 15 mai 2026.
Bayonne
Echecs et Maths
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-16 21:45:00
Date(s) :
2026-05-15
Située en plein coeur de Bayonne, La Luna Negra vous propose un nouveau spectacle.
Enfin un cours de maths déjanté et hilarant ! On en a rêvé toute sa vie, un cours de maths où on se gauss(e) de rire pendant une heure. Pour réussir cet exploit, Nathan s’est rendu compte qu’il valait mieux que ça se passe sur une scène plutôt que dans une salle de classe. Je n’ai pas utilisé le théorème de Pythagore depuis 534 jours, est-ce que c’est grave Docteur ? Est-il vrai qu’en multipliant un nombre imaginaire par 3.14 on risque de devenir un hippie ? Quelle est la probabilité de repartir de ce spectacle avec une boîte de cassoulet ? Une paille contient-elle un ou deux trous ? Vous aimez bien les maths ? Vous aimerez ce spectacle. Vous détestez les maths ? Vous l’aimerez encore plus. Avec Nathan Chaudat .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : Echecs et Maths
L’événement Echecs et Maths Bayonne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bayonne
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