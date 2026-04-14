Echenevex – Creux de l’Envers – Gex – Echenevex., Salle de la Chenaille ECHENEVEX 01170, Échenevex

Echenevex – Creux de l’Envers – Gex – Echenevex. Dimanche 10 mai, 10h00 Salle de la Chenaille ECHENEVEX 01170 Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T13:00:00+02:00

16 kms avec une dénivellation +300m et -300m. Les montées sont courtes mais dures!

balade a vélo : départ à 10h depuis le parking de la salle de la Chenaille à Echenevex

Pour les cyclistes confirmés, ne convient pas aux familles avec les enfants.

Salle de la Chenaille ECHENEVEX 01170 La chenaille 01170 ECHENEVEX Échenevex 01170 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

balade a vélo : départ à 10h depuis le parking de la salle de la Chenaille à Echenevex Pour les cyclistes confirmés, ne convient pas aux familles avec les enfants.