Promenade des Sources de l’Allondon Échenevex Ain

Promenade des Sources de l’Allondon Naz dessus 01170 Échenevex Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Balade familiale rafraîchissante en bordure de rivière. Découvrez le parcours thématique sur le rôle de l’eau et des moulins. Des tables pour pique-niquer sont à votre disposition.

+33 4 50 28 09 16

English : Sentier des sources de l’Allondon

Lovely family walk all along the river. Some boards will inform you on the importance of water and watermills in the past. Picnic tables are available on site.

Deutsch : Sentier des sources de l’Allondon

Erfrischender Familienspaziergang am Flussufer. Entdecken Sie den Themenweg über die Rolle des Wassers und der Mühlen. Tische für ein Picknick stehen zu Ihrer Verfügung.

Italiano :

Una rinfrescante passeggiata in famiglia lungo il fiume. Scoprite il percorso tematico sul ruolo dell’acqua e dei mulini. Sono disponibili tavoli da picnic.

Español : Sentier des sources de l’Allondon

Un refrescante paseo familiar por el río. Descubra el recorrido temático sobre el papel del agua y los molinos. Hay mesas de picnic disponibles.

