Échos d’espoir : l’Orient rencontre l’Occident, Théâtre de la Parfumerie, Genève

Échos d’espoir : l’Orient rencontre l’Occident Vendredi 13 mars, 18h30 Théâtre de la Parfumerie

Tous les tarifs sont sur https://www.laparfumerie.ch/reservations/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T18:30:00+01:00 – 2026-03-13T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-13T18:30:00+01:00 – 2026-03-13T21:00:00+01:00

Un voyage musical entre Orient et Occident avec la pianiste-compositrice Coraline Parmentier, lauréate du Prix du Public pour la Paix 2017 et Ambassadrice de Waves of Freedom Switzerland. Ce concert pour l’école Taalam à Gaza propose une expérience mêlant piano, projections et créations sonores inédites. Au programme : des extraits de l’album Kitab Al Kanuz et le vernissage de l’EP Palestinian Voices, hommage aux poètes de Palestine. Une soirée solidaire complétée par la présentation du livre Nous, enfants de Gaza (2024) et de l’exposition des illustrations originales de Pauline Berger.

Théâtre de la Parfumerie Chemin de la Gravière 7, 1227 Genève, Suisse Genève 1227 Jonction Genève 41223412121 http://www.laparfumerie.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.laparfumerie.ch/reservations/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-parfumerie/

Un voyage musical entre Orient et Occident avec la pianiste-compositrice Coraline Parmentier. Concert pour l’école Taalam à Gaza, complété par la présentation du livre Nous, enfants de Gaza. Musique Concert

DR