Échos du large Exposition de céramiques de l’Atelier de l’ESAT Place Fouragnan Sadirac
mardi 7 juillet 2026 · Place Fouragnan · Sadirac
Informations pratiques
Sadirac
Échos du large Exposition de céramiques de l’Atelier de l’ESAT
Place Fouragnan Maison de la Poterie Sadirac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Pour la deuxième fois, l’atelier poterie de l’ESAT de Sadirac-Lorient est mis à l’honneur à la Maison de la Poterie avec sa nouvelle collection Échos du large . À travers des pièces inspirées par les mouvements marins, les onze potiers de l’atelier, accompagnés de leur monitrice, explorent différentes techniques céramiques revisitées pour cette exposition. Argile pétrie, martelée, lissée, teintes profondes et décors délicats évoquent la poésie du monde marin et la force du travail collectif. Vernissage vendredi 3 juillet 2026 à 19 h. Exposition du 7 juillet au 29 août 2026. Horaires du mardi au samedi, de 14 h à 18 h. Une exposition sensible et inspirée, portée par la créativité, l’entraide et la passion du travail de la terre. .
Place Fouragnan Maison de la Poterie Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 60 03 museepoterie@sadirac.fr
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English : Échos du large Exposition de céramiques de l’Atelier de l’ESAT
L’événement Échos du large Exposition de céramiques de l’Atelier de l’ESAT Sadirac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de l’Entre-deux-Mers
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