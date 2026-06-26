La Piste Gourmande 2026 12e édition Place Fouragnan Sadirac

Informations pratiques

Sadirac

La Piste Gourmande 2026 12e édition

Place Fouragnan Halle André Lapaillerie Sadirac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 23:59:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-13

La Piste Gourmande revient faire battre le cœur de Sadirac au rythme de la musique et de la convivialité. Venez profiter d’une programmation éclectique, mêlant découvertes artistiques et ambiances festives, pour partager ensemble des soirées inoubliables. Pop transatlantique / rock’n’roll / sonorités cubaines / pop-rock / fanfare… Le traditionnel feu d’artifice sera tiré le 13 juillet depuis le stade en herbe, suivi d’une grande soirée dansante où toutes les générations pourront se retrouver pour célébrer cette 12e édition. Nous vous attendons nombreux pour vivre et partager ces beaux moments de fête à Sadirac. Buvette et restauration sur place. Manifestation labellisée Scènes d’été , accompagnée par le Département de la Gironde, qui mène une politique de soutien à la vie artistique. Avec le concours technique de l’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde. .

Place Fouragnan Halle André Lapaillerie Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 62 29 infomairie@sadirac.fr

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English : La Piste Gourmande 2026 12e édition

L’événement La Piste Gourmande 2026 12e édition Sadirac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de l’Entre-deux-Mers