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Éclade de moules L’Éguille

Éclade de moules L’Éguille samedi 15 août 2026.

Adresse : Au port

Ville : 17600 L'Éguille

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif :

L’Éguille

Éclade de moules

Au port L’Éguille Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Éclade de moules organisée par l’ACCA de l’Éguille.
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Au port L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 86 41 

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English :

Éclade de moules organized by the ACCA de l’Éguille.

L’événement Éclade de moules L’Éguille a été mis à jour le 2026-05-06 par Royan Atlantique

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