Eclade de moules route des Anses Port-des-Barques

Port-des-Barques

Eclade de moules

route des Anses Complexe sportif Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-15

.

route des Anses Complexe sportif Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 66 86 90 denis.voissiere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festive meal: charcoal-grilled mussels

L’événement Eclade de moules Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan