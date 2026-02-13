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Eclade de moules route des Anses Port-des-Barques

Eclade de moules route des Anses Port-des-Barques samedi 11 juillet 2026.

Lieu : route des Anses

Adresse : Complexe sportif

Ville : 17730 Port-des-Barques

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif :

Port-des-Barques

Eclade de moules

route des Anses Complexe sportif Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-07-11 2026-08-15

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route des Anses Complexe sportif Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 66 86 90  denis.voissiere@gmail.com

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English : Festive meal: charcoal-grilled mussels

L’événement Eclade de moules Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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