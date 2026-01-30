Visite guidée de l’écomusée de Port-des-Barques Ecomusée Port des Barques Port-des-Barques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-19
Partez à la découverte de l’ostréiculture!
Ecomusée Port des Barques Boulevard de la Charente Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 19 19 ecomuseeportdesbarques@gmail.com
English : Guided tour of the Port-des-Barques ecomuseum
Discover oyster-farming ! An experience for the whole family !
