Visite guidée de l’écomusée de Port-des-Barques Ecomusée Port des Barques Port-des-Barques

Visite guidée de l’écomusée de Port-des-Barques

Ecomusée Port des Barques Boulevard de la Charente Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-16 2026-02-19

Partez à la découverte de l’ostréiculture!

.

Ecomusée Port des Barques Boulevard de la Charente Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 19 19 ecomuseeportdesbarques@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guided tour of the Port-des-Barques ecomuseum

Discover oyster-farming ! An experience for the whole family !

L’événement Visite guidée de l’écomusée de Port-des-Barques Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Rochefort Océan