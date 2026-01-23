Marché nocturne Port-des-Barques
Marché nocturne Port-des-Barques vendredi 3 juillet 2026.
Marché nocturne
rue de la République Port-des-Barques Charente-Maritime
Début : Vendredi 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-08-21 23:30:00
2026-07-03
Marché nocturne des artisans et des producteurs animés par le DJ Sébastien Naud.
rue de la République Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 50 72 75 sulichampi2004@gmail.com
English : Night market
Night market featuring artisans and producers, hosted by DJ Sébastien Naud.
