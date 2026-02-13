Spectacle de danse AGDMM route des Anses Port-des-Barques
Spectacle de danse AGDMM route des Anses Port-des-Barques samedi 13 juin 2026.
Port-des-Barques
Spectacle de danse AGDMM
route des Anses Salle polyvalente Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:45:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’AGDMM Port-des-Barques organise son gala de fin d’année, marquant la dernière représentation sous la direction actuelle.
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route des Anses Salle polyvalente Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : Dance show AGDMM
The AGDMM Port-des-Barques is organizing its end-of-year gala, marking the last performance under the current management.
L’événement Spectacle de danse AGDMM Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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