Spectacle de danse AGDMM route des Anses Port-des-Barques

Port-des-Barques

Spectacle de danse AGDMM

route des Anses Salle polyvalente Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:45:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’AGDMM Port-des-Barques organise son gala de fin d’année, marquant la dernière représentation sous la direction actuelle.

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route des Anses Salle polyvalente Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English : Dance show AGDMM

The AGDMM Port-des-Barques is organizing its end-of-year gala, marking the last performance under the current management.

L’événement Spectacle de danse AGDMM Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan