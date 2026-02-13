Concert Chants grégoriens Chapelle Port-des-Barques
Concert Chants grégoriens Chapelle Port-des-Barques samedi 13 juin 2026.
Port-des-Barques
Concert Chants grégoriens
Chapelle 52 avenue du Général de Gaulle Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le Chœur Grégorien donne un concert dans la chapelle Sainte-Catherine.
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Chapelle 52 avenue du Général de Gaulle Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : Gregorian Chants Concerts
The Gregorian Choir is giving a concert in St Catherine’s Chapel.
L’événement Concert Chants grégoriens Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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