Concert Chants grégoriens Chapelle Port-des-Barques

Port-des-Barques

Concert Chants grégoriens

Chapelle 52 avenue du Général de Gaulle Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Chœur Grégorien donne un concert dans la chapelle Sainte-Catherine.

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Chapelle 52 avenue du Général de Gaulle Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English : Gregorian Chants Concerts

The Gregorian Choir is giving a concert in St Catherine’s Chapel.

L’événement Concert Chants grégoriens Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan