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Concert chorale Concerts Chapelle Port-des-Barques

Concert chorale Concerts Chapelle Port-des-Barques samedi 27 juin 2026.

Lieu : Chapelle

Adresse : 52 avenue du Général de Gaulle

Ville : 17730 Port-des-Barques

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Port-des-Barques

Concert chorale Concerts

Chapelle 52 avenue du Général de Gaulle Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Concert Chorale à la Chapelle de Port-des-Barques.
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Chapelle 52 avenue du Général de Gaulle Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01  mairie@ville-portdesbarques.fr

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English : Choral Concert Concerts

Concert Choir
Saturday 27 June 2026 6.30 pm at the Chapel of Port-des-Barques

L’événement Concert chorale Concerts Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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