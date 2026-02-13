Concert chorale Concerts Chapelle Port-des-Barques

Port-des-Barques

Concert chorale Concerts

Chapelle 52 avenue du Général de Gaulle Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concert Chorale à la Chapelle de Port-des-Barques.

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Chapelle 52 avenue du Général de Gaulle Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 mairie@ville-portdesbarques.fr

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English : Choral Concert Concerts

Concert Choir

Saturday 27 June 2026 6.30 pm at the Chapel of Port-des-Barques

L’événement Concert chorale Concerts Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan