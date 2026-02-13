Concert chorale Concerts Chapelle Port-des-Barques
Concert chorale Concerts Chapelle Port-des-Barques samedi 27 juin 2026.
Port-des-Barques
Concert chorale Concerts
Chapelle 52 avenue du Général de Gaulle Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Concert Chorale à la Chapelle de Port-des-Barques.
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Chapelle 52 avenue du Général de Gaulle Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 mairie@ville-portdesbarques.fr
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English : Choral Concert Concerts
Concert Choir
Saturday 27 June 2026 6.30 pm at the Chapel of Port-des-Barques
L’événement Concert chorale Concerts Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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