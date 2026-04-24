Week-end bien-être La Garenne Port-des-Barques

Port-des-Barques

Week-end bien-être

La Garenne Complexe sportif Edgar Laugraud Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Journée découverte de différentes pratique autour du bien-être

S’accompagner en mouvement/ Corps et conscience

Et si pendant 2 jours vous arrêtiez de vouloir aller mieux pour apprendre simplement à être avec vous ?

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La Garenne Complexe sportif Edgar Laugraud Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 63 06 34 pilatesandco17730@gmail.com

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English : wellness weekend

A Day to Explore Different Wellness Practices

Moving with Mindfulness Body and Awareness

What if, for two days, you stopped trying to feel better and simply learned to be with yourself?

L’événement Week-end bien-être Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan