Ecomusée Port des Barques Boulevard de la Charente Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
2026-02-18 2026-02-25
Jeux de piste A la recherche de l’huître perdue ! Visite guidée de l’Ecomusée de Port des Barques animée d’un jeu de piste
Ecomusée Port des Barques Boulevard de la Charente Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 19 19 ecomuseeportdesbarques@gmail.com
English : Instant Famille Jeux de Piste A la recherche de l’huître perdue
Scavenger hunt: In search of the lost oyster! Guided tour of the Port des Barques Ecomuseum enlivened by a scavenger hunt
