Instant Famille Jeux de Piste A la recherche de l’huître perdue

Ecomusée Port des Barques Boulevard de la Charente Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25

Jeux de piste A la recherche de l’huître perdue ! Visite guidée de l’Ecomusée de Port des Barques animée d’un jeu de piste

.

Ecomusée Port des Barques Boulevard de la Charente Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 19 19 ecomuseeportdesbarques@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Instant Famille Jeux de Piste A la recherche de l’huître perdue

Scavenger hunt: In search of the lost oyster! Guided tour of the Port des Barques Ecomuseum enlivened by a scavenger hunt

L’événement Instant Famille Jeux de Piste A la recherche de l’huître perdue Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Rochefort Océan