EcLekTIK #26, Centre culturel Le Plateau /Théâtre Jean Vilar – Rue de l’Eglise 33320 Eysines, Eysines

EcLekTIK #26 Jeudi 4 juin, 20h00 Centre culturel Le Plateau /Théâtre Jean Vilar – Rue de l’Eglise 33320 Eysines Gironde

Tarif unique : 8 € – Carte jeune : 7,50 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T20:00:00+02:00 – 2026-06-04T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T20:00:00+02:00 – 2026-06-04T21:30:00+02:00

Spectacle de danse contemporaine

Le jeune ballet d’Aquitaine et Christelle Lara proposent cette année plusieurs variations autour de trois œuvres qui rentrent au répertoire. Une occasion pour mettre en lumière l’engagement et l’énergie de la nouvelle génération d’interprètes et de monter la vitalité de la création contemporaine.

EcLekTIK offre un large champ d’écriture et des regards multiples sur les différentes techniques de la danse qui s’enrichissent et se complètent.

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Variations sur 3 œuvres par le Jeune Ballet d’Aquitaine danse contemporaine ballet

Enki Djipal