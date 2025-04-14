Tauxigny-Saint-Bauld

Eclipse de Soleil

351 Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12 21:30:00

Date(s) :

2026-08-12

L’observatoire vous propose d’observer ensemble cette éclipse majeure et vous donnera les clefs pour la comprendre. Le Soleil commencera à manger la Lune dès 19h20, l’éclipse sera maximale à 20h20.

Attention une éclipse ne se regarde qu’avec des lunettes adaptées.

Une éclipse du Soleil majeure aura lieu en Europe cet été ; elle sera totale au nord de l’Espagne et cette rencontre entre la Lune et le Soleil sera aussi visible partout en France. Notre étoile disparaîtra à plus de 94% en Touraine et en moyenne à 89% en Hexagone.

L’observatoire vous propose d’observer ensemble cet événement et vous donnera les clefs pour le comprendre. Le Soleil commencera à manger la Lune dès 19h20, l’éclipse sera maximale à 20h20.

Attention une éclipse de Soleil ne se regarde qu’avec des lunettes dûment labellisées. Suivez scrupuleusement les consignes de sécurité qui seront données. Des lunettes seront en vente sur place à 1.50€. .

351 Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contacts@astrotouraine.fr

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English :

The observatory invites you to observe this major eclipse together, and will give you the keys to understanding it. The Sun will begin to eat the Moon at 7.20pm, and the eclipse will be at its maximum at 8.20pm.

Please note: an eclipse can only be viewed with suitable glasses.

L’événement Eclipse de Soleil Tauxigny-Saint-Bauld a été mis à jour le 2026-05-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire