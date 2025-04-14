Tauxigny-Saint-Bauld

Nuits des étoiles

Lieu-dit Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-08 00:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08

L’observatoire ouvre ses portes au public pour deux nuits de découverte du ciel d’été et des étoiles filantes.

La soirée sera rythmée par des animations libres et gratuites.

L’observatoire ouvre ses portes au public pour deux nuits de découverte du ciel d’été et des étoiles filantes.

La soirée sera rythmée par des animations libres et gratuites. .

Lieu-dit Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contacts@astrotouraine.fr

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English :

This year’s theme is the oceans of the sky.

Various workshops, mini-planet walk, meteorite exhibition, discovery of the sun in an adapted instrument at the end of the afternoon. On-site picnic. Evening lecture followed by sky observation.

L’événement Nuits des étoiles Tauxigny-Saint-Bauld a été mis à jour le 2026-05-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire