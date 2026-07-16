Eclipse de soleil Route de Meyssan Virazeil
mercredi 12 août 2026 · Route de Meyssan · Virazeil
Informations pratiques
Virazeil
Eclipse de soleil
Route de Meyssan Club d’Astronomie de L’Eaubonne Virazeil Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12 23:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Le club d’astronomie de Virazeil accueillera tout public lors de l’éclipse partielle du soleil
à 97% , le 12 aout 2026 . Entrée gratuite
A partir de 18h 30 , vous pourrez vous installer sur le site de L’Eaubonne à Meyssan , munis de votre pique-nique.
Une buvette sera prévue.
A l accueil , nous distribuerons des lunettes de protection pour ce moment privilégié afin d’observer ce phénomène éphémère avec précision il y aura en place des télescopes suffisants pour vous,votre famille et amis.
Vous pourrez partager vos émotions et l’émerveillement entre science, beauté du ciel, curiosité humaine …..
A l issue de cet évènement rare , nous prolongerons l’observation nocturne du ciel . .
Route de Meyssan Club d’Astronomie de L’Eaubonne Virazeil 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 70 64 49 eaubonneastronomie@gmail.com
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English : Eclipse de soleil
L’événement Eclipse de soleil Virazeil a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne
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