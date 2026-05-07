Saint-Mexant

Eclipse solaire

Saint-Mexant Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 17:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Eclipse solaire animé par le Club Astronomie du Limousin. Le jour où le soleil fera une pause . Venez vivre un moment unique au cœur de notre belle campagne corrézienne ! Eclipse partielle visible depuis St Mexant à partir de 17h. Observation sécurisée. Animations et informations. Une animation de découverte du système solaire avec casque de réalité virtuelle. est organisée. Venez nombreux partager ensemble le spectacle rare et inoubliable ! .

Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 35 17 01

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English : Eclipse solaire

L’événement Eclipse solaire Saint-Mexant a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze