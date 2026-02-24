L’Atelier des Artiste La Belle et la Bière Saint-Mexant

L’Atelier des Artiste La Belle et la Bière

Le Bourg Saint-Mexant Corrèze

Tarif : – – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-10-08 à 2026-10-10

Début : 2026-10-08

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-08

Du rire, des rebondissements, u rire, de l’inattendu et surtout du rire.

Léo est croque mort, Garence est vendeuse de canards vibreurs à domicile. Ils se détestent cordialement. Tout les séparent mais ils ne peuvent pas s’y résoudre malgré le complot de la mère de Lèo et de Ruth, la meilleure amie de Garence. Mais quel est donc leur terrible secret ? Riton, le meilleur ami de Léo, il est vraiment celui qu’il prétend être ? La vente de l’appartement est elle la seule raison de toutes ces trahisons ? .

Le Bourg Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 60 79

English : L’Atelier des Artiste La Belle et la Bière

