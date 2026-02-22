L’Atelier des Artistes Les parents viennent de Mars les enfants …du MC DO 2 Rue des écoles Saint-Mexant

L’Atelier des Artistes Les parents viennent de Mars les enfants …du MC DO

2 Rue des écoles 2 Rue des Écoles Saint-Mexant Corrèze

Tarif : – – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-09-24

fin : 2026-09-26

2026-09-24

Un véritable phénomène de société qui rassemble au théâtre toute la famille, de 6 à 99 ans la comédie qui réconcilie tout le monde !Bien sûr, on adore nos enfants. Mais, parfois…

Bien sûr, on adore nos parents. Mais, parfois…

Une illustration drôle et tendre de ces rapports universels à travers les tableaux de vie que partagent un père et ses enfants, fille et garçon.

En place pour une série de scènes ordinaires qui deviennent jubilatoires lorsque l’épingle est bien placée bébé, enfance, adolescence… À tout âge ses joies et ses galères !

Ayant affiché complet au mythique théâtre parisien des Blancs Manteaux pendant deux saisons et ayant connu un énorme succès au Festival d’Avignon, ce spectacle événement fait la joie d’un public de plus en plus vaste au fil des années et de ses dates de tournée. .

2 Rue des écoles 2 Rue des Écoles Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 60 79

English : L’Atelier des Artistes Les parents viennent de Mars les enfants …du MC DO

