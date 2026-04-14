Éco Mobilité au Lycée, Lycée, Évron

Éco Mobilité au Lycée Vendredi 29 mai, 13h30 Lycée Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T13:30:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T13:30:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00

La Cité scolaire Paul Langevin et Raoul Vadepied fête leurs 30 ans ! au cours de cette évènement les élèves se mobilisent et plus particulièrement autours des mobilités avec les éco-délégué·es

Lycée 5 Bd Henri Rossignol, 53600 Évron Évron 53600 Évron Mayenne Pays de la Loire

une journée pour parler vélo, mobilités durables, retrouver des cheminements pour venir au lycée, vérifier son vélo, visionner « Les Roues de l’Avenir »

Solenne CARDINE