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Éco Mobilité au Lycée, Lycée, Évron

Éco Mobilité au Lycée, Lycée, Évron

Éco Mobilité au Lycée, Lycée, Évron vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Lycée

Adresse : 5 Bd Henri Rossignol, 53600 Évron

Ville : 53600 Évron

Département : Mayenne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Éco Mobilité au Lycée Vendredi 29 mai, 13h30 Lycée Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T13:30:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T13:30:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00

La Cité scolaire Paul Langevin et Raoul Vadepied fête leurs 30 ans ! au cours de cette évènement les élèves se mobilisent et plus particulièrement autours des mobilités avec les éco-délégué·es

Lycée 5 Bd Henri Rossignol, 53600 Évron Évron 53600 Évron Mayenne Pays de la Loire
une journée pour parler vélo, mobilités durables, retrouver des cheminements pour venir au lycée, vérifier son vélo, visionner « Les Roues de l’Avenir »

Solenne CARDINE

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