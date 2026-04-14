Éco Mobilité au Lycée, Lycée, Évron
Éco Mobilité au Lycée, Lycée, Évron vendredi 29 mai 2026.
Éco Mobilité au Lycée Vendredi 29 mai, 13h30 Lycée Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T13:30:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T13:30:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00
La Cité scolaire Paul Langevin et Raoul Vadepied fête leurs 30 ans ! au cours de cette évènement les élèves se mobilisent et plus particulièrement autours des mobilités avec les éco-délégué·es
Lycée 5 Bd Henri Rossignol, 53600 Évron Évron 53600 Évron Mayenne Pays de la Loire
une journée pour parler vélo, mobilités durables, retrouver des cheminements pour venir au lycée, vérifier son vélo, visionner « Les Roues de l’Avenir »
Solenne CARDINE
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