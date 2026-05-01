Rencontre avec Magali Hévin autour du spectacle L’Iliade Evron Évron

Évron

Rencontre avec Magali Hévin autour du spectacle L’Iliade

Evron Boulevard du Maréchal Juin Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:30:00

fin : 2026-05-21 19:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Plongez au cœur des mythes fondateurs et laissez-vous emporter par la puissance intemporelle de L’Iliade

Magali Hévin, professeure de lettres et de latin- grec, animera une rencontre consacrée aux récits d’Homère, L’Iliade et L’Odyssée, au Pôle Culturel des Coëvrons. L’échange se prolongera par un moment d’échange convivial autour d’un verre.

Que vous souhaitiez réviser vos classiques avant le spectacle ou (re)découvrir les mythes de L’Iliade sous un angle nouveau, vous êtes les bienvenus ! .

Evron Boulevard du Maréchal Juin Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 94 76 billetterie@coevrons.fr

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English :

Dive into the heart of the founding myths and let yourself be carried away by the timeless power of The Iliad

L’événement Rencontre avec Magali Hévin autour du spectacle L’Iliade Évron a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons