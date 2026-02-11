Écofestival Les Carrioles Flavignac

Écofestival Les Carrioles

Lac Saint-Fortunat Flavignac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : 2026-08-07 à 2026-08-09

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Chaque premier week-end d’août, le lac Saint-Fortunat à Flavignac devient le théâtre du festival Les Carrioles, un écofestival unique en son genre.

Dans une ambiance conviviale et familiale, cet événement met à l’honneur la création artistique, les initiatives locales et les engagements pour un monde plus solidaire. Spectacles de rue, concerts, animations nature, balades, ateliers participatifs, marché de producteurs et d’artisans rythment trois jours de découvertes et de rencontres.

L’entrée se fait à prix libre, dans une démarche de participation consciente, et un espace camping est proposé pour prolonger l’expérience au cœur de la nature. .

Lac Saint-Fortunat Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lescarrioles@gmail.com

English : Écofestival Les Carrioles

