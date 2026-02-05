The Music Tour Live Flavignac

The Music Tour Live

1 Lieu-dit L’Étang Flavignac Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 11:00:00

fin : 2026-08-09 00:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Préparez-vous à vivre un week-end électro exceptionnel avec The Music Tour Live, les 8 et 9 août. Pendant 24 heures, 12 DJs venus de toute la France se relaieront pour un mix non-stop, accompagnés d’un show spectaculaire de cracheurs de feu. Sur place, vous trouverez un espace restauration avec snack et buvette, ainsi qu’un espace camping pour prolonger l’expérience (sans eau ni électricité, tente ou camping-car à prévoir). Un rendez-vous festif et immersif pour tous les amateurs de musique et d’ambiance électro. .

1 Lieu-dit L’Étang Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@themusictourlive.org

English : The Music Tour Live

