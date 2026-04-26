École 404 : La propagande à l’époque de sa reproductibilité technique Hyperlien – fablab Nantes
École 404 : La propagande à l’époque de sa reproductibilité technique Hyperlien – fablab Nantes mardi 30 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-30 18:30 – 21:00
Gratuit : oui Entrée libre Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap
Après un premier rendez-vous sur le thème de la propagande, à l’époque des « fake news » et des intelligences artificielles génératives, nous vous proposons dans cette seconde séance d’explorer les moyens de résister à la propagande complètement automatisée. Dans le cadre de cet atelier, nous explorerons deux axes :1 – Se rendre « impermIAble » à la propagande par le développement d’une culture des sources et l’entraînement à l’authentification des contenus circulant sur Internet2 – Imaginer collectivement les outils nécessaires au développement d’une résistance informationnelle en partant de l’intuition fondamentale des automédias : »média toi-même » !
Hyperlien – fablab Nantes 44200
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