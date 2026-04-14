École dehors à la roseraie!, La Roseraie de Gérenton, Bédoin

École dehors à la roseraie! Vendredi 5 juin, 10h00 La Roseraie de Gérenton Vaucluse

Pour une classe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Ecole dehors à la roseraie de Gérenton. La roseraie ouvre ses portes à une classe afin que celle-ci puisse faire l’école dans le cadre du jardin de roses anciennes de la roseraie

La Roseraie de Gérenton 2884 Rte de Flassan, 84410 Bédoin Bédoin 84410 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 07 67 88 99 34 https://roses-anciennes-du-ventoux.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0767889934 »}] Au pied du Mont Ventoux, la roseraie de Gérenton est un jardin de production de roses anciennes biologiques. Un écrin de verdure où les roses anciennes se mêlent aux méditerranéennes et aux plantes sauvageonnes pour accueillir une biodiversité toujours plus grande. Un jardin pour flâner, pour se poser et mettre tous vos sens en éveil. La roseraie de Gérenton, c’est aussi le jardin d’une conteuse, attention contes cachés dans les buissons et poésie en embuscade ! Horaires du jardin et de la pépinière : Tous les jours sauf le mardi de 11h à 18h jusqu’au 15 juin. Le parking de la roseraie est situé à 350 m de la roseraie, mais la roseraie peut être accessible aux personnes qui ont des difficultés pour marcher, contactez-nous !

Ecole dehors à la roseraie de Gérenton. La roseraie ouvre ses portes à une classe afin que celle-ci puisse faire l’école dans le cadre du jardin de roses anciennes de la roseraie

©Sylvie Brun