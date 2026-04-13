Le monde de la rose ancienne, La Roseraie de Gérenton, Bédoin

Le monde de la rose ancienne Samedi 6 juin, 18h00 La Roseraie de Gérenton Vaucluse

limité à 20 personnes, prévoyez votre siège pliant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

En partenariat avec le département du Vaucluse et dans le cadre des rendez-vous nature du département, Sylvie vous propose une visite contée de la roseraie de Gérenton. Dans la roseraie en début de soirée, vous pourrez découvrir les roses anciennes et écouter les contes autour du thème du jardin.

La Roseraie de Gérenton 2884 Rte de Flassan, 84410 Bédoin Bédoin 84410 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 07 67 88 99 34 https://roses-anciennes-du-ventoux.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0767889934 »}] Au pied du Mont Ventoux, la roseraie de Gérenton est un jardin de production de roses anciennes biologiques. Un écrin de verdure où les roses anciennes se mêlent aux méditerranéennes et aux plantes sauvageonnes pour accueillir une biodiversité toujours plus grande. Un jardin pour flâner, pour se poser et mettre tous vos sens en éveil. La roseraie de Gérenton, c’est aussi le jardin d’une conteuse, attention contes cachés dans les buissons et poésie en embuscade ! Horaires du jardin et de la pépinière : Tous les jours sauf le mardi de 11h à 18h jusqu’au 15 juin. Le parking de la roseraie est situé à 350 m de la roseraie, mais la roseraie peut être accessible aux personnes qui ont des difficultés pour marcher, contactez-nous !

En partenariat avec le département du Vaucluse et dans le cadre des rendez-vous nature du département, Sylvie vous propose une visite contée de la roseraie de Gérenton. Dans la roseraie en début de…

©Sylvie Brun