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Ecole du Marronnier ouvre ses portes Verruyes

Ecole du Marronnier ouvre ses portes Verruyes

Ecole du Marronnier ouvre ses portes Verruyes jeudi 28 mai 2026.

Adresse : Ecole du Marronnier

Ville : 79310 Verruyes

Département : Deux-Sèvres

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Verruyes

Ecole du Marronnier ouvre ses portes

Ecole du Marronnier Verruyes Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 17:30:00
fin : 2026-05-28 19:00:00

Date(s) :
2026-05-28

L’école du Marronnier de Verruyes ouvre ses portes.
Une soirée parentalité pour préparer la rentrée de votre enfant.   .

Ecole du Marronnier Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Ecole du Marronnier ouvre ses portes

L’événement Ecole du Marronnier ouvre ses portes Verruyes a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Val de Gâtine

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