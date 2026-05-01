Verruyes

Ecole du Marronnier ouvre ses portes

Ecole du Marronnier Verruyes Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 17:30:00

fin : 2026-05-28 19:00:00

Date(s) :

2026-05-28

L’école du Marronnier de Verruyes ouvre ses portes.

Une soirée parentalité pour préparer la rentrée de votre enfant. .

Ecole du Marronnier Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Ecole du Marronnier ouvre ses portes

L’événement Ecole du Marronnier ouvre ses portes Verruyes a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Val de Gâtine