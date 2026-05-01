Ecole du Marronnier ouvre ses portes Verruyes
Ecole du Marronnier ouvre ses portes Verruyes jeudi 28 mai 2026.
Verruyes
Ecole du Marronnier ouvre ses portes
Ecole du Marronnier Verruyes Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 17:30:00
fin : 2026-05-28 19:00:00
Date(s) :
2026-05-28
L’école du Marronnier de Verruyes ouvre ses portes.
Une soirée parentalité pour préparer la rentrée de votre enfant. .
Ecole du Marronnier Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Ecole du Marronnier ouvre ses portes
L’événement Ecole du Marronnier ouvre ses portes Verruyes a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Val de Gâtine
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