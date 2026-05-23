Ecole en fête ! Saint-André-de-Najac
Ecole en fête ! Saint-André-de-Najac samedi 6 juin 2026.
Saint-André-de-Najac
Ecole en fête !
Saint-André-de-Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Venez célébrer avec l’association des parents d’élèves et pour les enfants de l’école la fin de l’année scolaire !
Dès 15h participez à un concours amical de pétanque avec le Fil Andreen, pendant les enfants participent à un jeu de piste.
À partir de 19h, ouverture de la restauration avec un chili con carne ( 8€ ) accompagné du groupe Elk River pour l’accompagnement musical. 8 .
Saint-André-de-Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 74 13 93 51 st.andre.ape@gmail.com
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English :
Come and celebrate the end of the school year with the PTA and the children of the school!
L’événement Ecole en fête ! Saint-André-de-Najac a été mis à jour le 2026-05-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)