Saint-André-de-Najac

Ecole en fête !

Saint-André-de-Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez célébrer avec l’association des parents d’élèves et pour les enfants de l’école la fin de l’année scolaire !

Dès 15h participez à un concours amical de pétanque avec le Fil Andreen, pendant les enfants participent à un jeu de piste.

À partir de 19h, ouverture de la restauration avec un chili con carne ( 8€ ) accompagné du groupe Elk River pour l’accompagnement musical. 8 .

Saint-André-de-Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 74 13 93 51 st.andre.ape@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate the end of the school year with the PTA and the children of the school!

L’événement Ecole en fête ! Saint-André-de-Najac a été mis à jour le 2026-05-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)