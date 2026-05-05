Ecomusée de Marcoussis, Zone industrielle du Fond des Prés. Marcoussis, Marcoussis

Ecomusée de Marcoussis 27 et 28 juin Zone industrielle du Fond des Prés. Marcoussis Essonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Portes ouvertes de l’Ecomusée. Présentation des collections, démonstration de matériel et de forge (initiation sur réservation préalable).

Visite libre ou commentée.

Pique nique partagé le dimanche midi.

Zone industrielle du Fond des Prés. Marcoussis Rue du Fond des Prés Marcoussis 91460 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « ahmarcoussis@orange.fr »}]

Portes ouvertes de l’Ecomusée de Marcoussis Matériel agricole Démonstration Forge

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