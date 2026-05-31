Portes Ouvertes Campus Saint-Antoine de Marcoussis, Campus Saint-Antoine, Marcoussis

Portes Ouvertes Campus Saint-Antoine de Marcoussis Samedi 23 janvier 2027, 09h30 Campus Saint-Antoine Essonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-23T09:30:00+01:00 – 2027-01-23T12:30:00+01:00

Fin : 2027-01-23T09:30:00+01:00 – 2027-01-23T12:30:00+01:00

Envie d’un métier en extérieur, au contact de la nature ou des fleurs ?

Attiré(e) par les métiers de la petite enfance et des services à la personne, un secteur qui recrute ?

Venez découvrir les formations proposées par notre Campus situé à Marcoussis (91) lors de notre porte ouverte du samedi 23 janvier (de 9h à 12h30 sur rendez-vous).

Campus Saint-Antoine 53 avenue Massénat Deroche 91460 Marcoussis Marcoussis 91460 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 63 35 72 »}, {« type »: « link », « value »: « https://saint-antoine.apprentis-auteuil.org/ »}]

Le Campus Saint-Antoine vous ouvre ses portes pour une découverte des métiers et des formations proposées.

(c) Geoffroy Lasne/Apprentis d’Auteuil