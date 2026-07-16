Portes ouvertes au château de Montagu, Château de Montagu, Marcoussis

Informations pratiques

Portes ouvertes au château de Montagu 19 et 20 septembre Château de Montagu Essonne

Maximum 20 personnes par visite de la tour

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Château de Montagu

Portes ouvertes au château de Montagu. Présentation des travaux de restauration et visite de la tour Henri IV fraichement restaurée.

Château de Montagu 53, avenue Massenat Deroche Marcoussis 91460 Marcoussis Marcoussis 91460 Essonne Île-de-France 0674406636 http://ahmarcoussis.org https://www.facebook.com/chateaumontagu Les vestiges du château de Montagu sont entretenus et restaurés par l’Association Historique de Marcoussis. Accès via RER B puis bus

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