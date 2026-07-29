ELFONDELABIERE #9 Festival Essonnien des Brasseries Artisanales. Parc des Célestins Marcoussis
samedi 19 septembre 2026 · Parc des Célestins · Marcoussis
Informations pratiques
Marcoussis
ELFONDELABIERE #9 Festival Essonnien des Brasseries Artisanales.
Parc des Célestins Allée Molière Marcoussis Essonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
ELFONDELABIERE revient en 2026 pour sa 9e édition les 19 & 20 septembre.
25 brasseries artisanales (Ardennes, Normandie, ile de france, centre, aquitaine, …) seront a nouveau au rendez-vous pour vous faire découvrir les plus belles créations brassicoles
.
Parc des Célestins Allée Molière Marcoussis 91460 Essonne Île-de-France elfondelabiere@gmail.com
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English :
ELFONDELABIERE returns in 2026 for its 9th edition on September 19 & 20.
25 craft breweries (from the Ardennes, Normandy, Île-de-France, Centre, Aquitaine, and more) will once again be on hand to introduce you to their finest brews.
L’événement ELFONDELABIERE #9 Festival Essonnien des Brasseries Artisanales. Marcoussis a été mis à jour le 2026-07-29 par Destination Paris-Saclay
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