ELFONDELABIERE #9 Festival Essonnien des Brasseries Artisanales. Parc des Célestins Marcoussis

Informations pratiques

Marcoussis

ELFONDELABIERE #9 Festival Essonnien des Brasseries Artisanales.

Parc des Célestins Allée Molière Marcoussis Essonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

ELFONDELABIERE revient en 2026 pour sa 9e édition les 19 & 20 septembre.

25 brasseries artisanales (Ardennes, Normandie, ile de france, centre, aquitaine, …) seront a nouveau au rendez-vous pour vous faire découvrir les plus belles créations brassicoles

.

Parc des Célestins Allée Molière Marcoussis 91460 Essonne Île-de-France elfondelabiere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ELFONDELABIERE returns in 2026 for its 9th edition on September 19 & 20.

25 craft breweries (from the Ardennes, Normandy, Île-de-France, Centre, Aquitaine, and more) will once again be on hand to introduce you to their finest brews.

L’événement ELFONDELABIERE #9 Festival Essonnien des Brasseries Artisanales. Marcoussis a été mis à jour le 2026-07-29 par Destination Paris-Saclay