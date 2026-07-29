UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marcoussis

ELFONDELABIERE #9 Festival Essonnien des Brasseries Artisanales. Parc des Célestins Marcoussis

samedi 19 septembre 2026 · Parc des Célestins · Marcoussis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Parc des Célestins
Adresse
Allée Molière
Ville
91460 Marcoussis
Département
Essonne
Tarif

Marcoussis

ELFONDELABIERE #9 Festival Essonnien des Brasseries Artisanales.

Parc des Célestins Allée Molière Marcoussis Essonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

ELFONDELABIERE revient en 2026 pour sa 9e édition les 19 & 20 septembre.
25 brasseries artisanales (Ardennes, Normandie, ile de france, centre, aquitaine, …) seront a nouveau au rendez-vous pour vous faire découvrir les plus belles créations brassicoles
  .

Parc des Célestins Allée Molière Marcoussis 91460 Essonne Île-de-France   elfondelabiere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ELFONDELABIERE returns in 2026 for its 9th edition on September 19 & 20.
25 craft breweries (from the Ardennes, Normandy, Île-de-France, Centre, Aquitaine, and more) will once again be on hand to introduce you to their finest brews.

L’événement ELFONDELABIERE #9 Festival Essonnien des Brasseries Artisanales. Marcoussis a été mis à jour le 2026-07-29 par Destination Paris-Saclay

À voir aussi à Marcoussis (Essonne)