Matinée des pros : paysage et production horticole, Campus Saint-Antoine, Marcoussis

Informations pratiques

Matinée des pros : paysage et production horticole Jeudi 28 janvier 2027, 09h00 Campus Saint-Antoine Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-28T09:00:00+01:00 – 2027-01-28T14:00:00+01:00

Fin : 2027-01-28T09:00:00+01:00 – 2027-01-28T14:00:00+01:00

Campus Saint-Antoine 53 avenue Massénat Deroche 91460 Marcoussis Marcoussis 91460 Essonne Île-de-France

Une rencontre pensée pour nourrir les échanges autour des enjeux actuels des métiers du paysage et de la production horticole : conférences, échanges et convivialité sont au rendez-vous