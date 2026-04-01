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EcoSo Route de montlaville Chardonnay

EcoSo Route de montlaville Chardonnay vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Route de montlaville

Adresse : Château de Montlaville

Ville : 71700 Chardonnay

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Chardonnay

EcoSo

Route de montlaville Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 15:00:00
fin : 2026-04-24 18:00:00

Date(s) :
2026-04-24

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Route de montlaville Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49  animation@ecoso.org

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English : EcoSo

L’événement EcoSo Chardonnay a été mis à jour le 2026-04-02 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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