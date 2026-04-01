EcoSo Route de montlaville Chardonnay

Chardonnay

EcoSo

Route de montlaville Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 15:00:00

fin : 2026-04-24 18:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Devenez cobaye d’un jour ! Dans le cadre de la Labothèque, venez tester les démonstrations préparées par la promo #09 des testeurs de métiers. Une dizaine d’animations interactives vous seront proposées pour découvrir des savoir-faire de manière insolite. Vivez l’expérience en direct dans une ambiance conviviale assurée ! Un moment de découverte gratuit et ouvert à tous pour soutenir les talents de demain. le 24/04, 15h-18h. .

Route de montlaville Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49 animation@ecoso.org

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English : EcoSo

L’événement EcoSo Chardonnay a été mis à jour le 2026-04-02 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II