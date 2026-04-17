Visite Insolite Route de Montlaville Chardonnay

Chardonnay

Visite Insolite

Route de Montlaville Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Vous avez loupé la première ? Pas de panique, voici la petite sœur ! Venez mener l’enquête entre bâtisses et sentiers perdus. Unissez vos forces pour reconstituer l’histoire et l’avenir du château de Montlaville. Cette déambulation immersive vous permet de découvrir les nouveaux usages du tiers-lieu et de comprendre comment on y habite et travaille aujourd’hui. Une exploration ludique du patrimoine vivant. Départ à 14h. .

Route de Montlaville Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49 animation@ecoso.org

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English : Visite Insolite

L’événement Visite Insolite Chardonnay a été mis à jour le 2026-04-02 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II