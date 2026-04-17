Apéro Vinyle Route de montlaville Chardonnay
Apéro Vinyle Route de montlaville Chardonnay vendredi 17 avril 2026.
Chardonnay
Apéro Vinyle
Route de montlaville Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:30:00
fin : 2026-04-17 21:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Avis aux mélomanes ! Sortez vos pépites et rejoignez-nous dans la salle de l’Agora. Le principe est simple ramenez votre vinyle préféré pour le faire tourner sur les platines, et de quoi grignoter ou boire pour un buffet partagé. Une soirée décontractée pour découvrir les trésors musicaux des autres et partager les vôtres dans une ambiance ultra-conviviale. Entrée gratuite. .
Route de montlaville Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49 animation@ecoso.org
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English : Apéro Vinyle
L’événement Apéro Vinyle Chardonnay a été mis à jour le 2026-04-02 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II