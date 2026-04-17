Apéro Vinyle Route de montlaville Chardonnay

Chardonnay

Apéro Vinyle

Route de montlaville Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:30:00

fin : 2026-04-17 21:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Avis aux mélomanes ! Sortez vos pépites et rejoignez-nous dans la salle de l’Agora. Le principe est simple ramenez votre vinyle préféré pour le faire tourner sur les platines, et de quoi grignoter ou boire pour un buffet partagé. Une soirée décontractée pour découvrir les trésors musicaux des autres et partager les vôtres dans une ambiance ultra-conviviale. Entrée gratuite. .

Route de montlaville Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49 animation@ecoso.org

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English : Apéro Vinyle

L’événement Apéro Vinyle Chardonnay a été mis à jour le 2026-04-02 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II