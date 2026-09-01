Ecotrip Théâtre dans le cadre des MJC en transition Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc

mercredi 30 septembre 2026 · Maison des Jeunes et de la Culture · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Ecotrip Théâtre dans le cadre des MJC en transition

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 18:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Ecotrip pièce de théâtre organisée dans le cadre de la semaine des MJC en transitions.

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Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org

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English :

Ecotrip? A play staged as part of the MJC in Transition week.

L’événement Ecotrip Théâtre dans le cadre des MJC en transition Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc