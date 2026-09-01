Danse HIP HOP & SLAM Confliture Chamonix-Mont-Blanc
samedi 12 septembre 2026 · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Danse HIP HOP & SLAM Confliture
Parc Couttet Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Danseur et chorégraphe hip-hop, Gaétan Schneider orchestre avec autant d’aisance les mouvements et les mots.
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Parc Couttet Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr
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English :
A hip-hop dancer and choreographer, Gaétan Schneider orchestrates movements and words with equal ease.
L’événement Danse HIP HOP & SLAM Confliture Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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