Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Danse HIP HOP & SLAM Confliture

Parc Couttet Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Danseur et chorégraphe hip-hop, Gaétan Schneider orchestre avec autant d’aisance les mouvements et les mots.

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Parc Couttet Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr

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English :

A hip-hop dancer and choreographer, Gaétan Schneider orchestrates movements and words with equal ease.

L’événement Danse HIP HOP & SLAM Confliture Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc