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AGENDA · Chamonix-Mont-Blanc

Danse HIP HOP & SLAM Confliture Chamonix-Mont-Blanc

samedi 12 septembre 2026 · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Parc Couttet
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif

Chamonix-Mont-Blanc

Danse HIP HOP & SLAM Confliture

Parc Couttet Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Danseur et chorégraphe hip-hop, Gaétan Schneider orchestre avec autant d’aisance les mouvements et les mots.
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Parc Couttet Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17  culture@chamonix.fr

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English :

A hip-hop dancer and choreographer, Gaétan Schneider orchestrates movements and words with equal ease.

L’événement Danse HIP HOP & SLAM Confliture Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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