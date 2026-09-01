Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Fête du village d’Argentière

Place du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 16:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Rendez-vous place du village d’Argentière pour une soirée festive et chaleureuse !

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Place du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr

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English :

Join us at the village square in Argentière for a festive and cozy evening!

L’événement Fête du village d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc