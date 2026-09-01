UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chamonix-Mont-Blanc

Fête du village d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc

vendredi 11 septembre 2026 · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Place du village
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif

Chamonix-Mont-Blanc

Fête du village d’Argentière

Place du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 16:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Rendez-vous place du village d’Argentière pour une soirée festive et chaleureuse !
  .

Place du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06  argentiere.mairie@chamonix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the village square in Argentière for a festive and cozy evening!

L’événement Fête du village d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

À voir aussi à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie)